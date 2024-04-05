Норвегія представила історичний план посилення оборони

Уряд Норвегії схвалив новий план, який передбачає майже подвоєння витрат на оборону до 2036 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу норвезького уряду.

План передбачає збільшення витрат на оборону на 600 мільярдів крон (56 мільярдів доларів) до 2036 року.

В уряді назвали це "історичним імпульсом для норвезьких збройних сил".

"Забезпечення безпеки жителів Норвегії є найбільш фундаментальним завданням уряду. Нам потрібен захист, адаптований до поточної ситуації та картини загроз. Цей план є історичним стимулом для норвезьких збройних сил і передбачає значне посилення всіх видів оборони", – сказав прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Загалом уряд витратить 1,624 мільярда норвезьких крон на оборону Норвегії протягом наступних дванадцяти років, до 2036 року. На той час оборонний бюджет буде майже вдвічі більшим, ніж наразі.

Уряд приділятиме пріоритетну увагу таким основним напрямам: покращення протиповітряної оборони, збільшення чисельності призовників, виправлення критичних недоліків в обороноздатності країни, значні інвестиції у морські сили, посилення армії і територіальної оборони.

У Норвегії також мають намір досягти цільового показника НАТО у 2% від ВВП на оборонні витрати вже у 2024 році – на два роки раніше, ніж планували.