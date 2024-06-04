Парламент Норвегии согласовал план развития Вооруженных сил до 2036 года

Партии норвежского Стортинга (парламента) во время переговоров с правительством 4 июня согласовали масштабный план реорганизации обороны страны на 2025-2036 годы, который предусматривает более 1,6 триллиона крон (около 140 млрд евро) инвестиций в Вооруженные силы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NTB.

Предложение, поддержанное парламентом Норвегии, предусматривает выделение 1,624 миллиарда норвежских крон на оборону до 2036 года – на 600 миллиардов норвежских крон больше, если сравнить с предыдущим бюджетом.

Предполагается, что в течение этого периода Вооруженные силы Норвегии пополнятся пятью новыми фрегатами и подводными лодками, вместо одной бригады в армии создадут три, количество батарей систем ПВО NASAMS увеличат с четырех до восьми.

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Кроме того, правительство Норвегии стремится увеличить численность Вооруженных сил на 20 тысяч за счет призывников и резервистов, а численность Национальной гвардии – до 45 тысяч.

Увеличение оборонных расходов позволит Норвегии достичь целевого показателя НАТО в 2% от ВВП на оборонные расходы уже в 2024 году – на два года раньше, чем планировалось.

В конце мая Норвегия договорилась с Евросоюзом о партнерстве в сфере безопасности и обороны.