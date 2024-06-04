Чеська поліція відпустила іноземців, що напали на українських волонтерів у Празі

Іноземці, затримані у зв'язку з насильницьким інцидентом, що стався в суботу на Староміській площі Праги біля стенду на підтримку України, були відпущені поліцією.

Про хід розслідування обставин інциденту у вівторок повідомив прессекретар Муніципальної прокуратури Праги Алеш Цимбала, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Жодних звинувачень у справі не висунуто.

За словами речника, це йдеться про іноземців з громадянством однієї з країн Європейського Союзу. За інформацією Novinky, це були люди з німецьким громадянством. Підозра спочатку була спрямована на російських туристів, що було видно з їхньої мови.

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Поліція затримала одну людину на місці, інших чотирьох – в аеропорту після вихідних. Поліція допитала їх усіх.

"З оцінки наявних на даний момент доказів не вдалося зробити висновок про кримінальну відповідальність жодної із затриманих осіб. Троє затриманих були звільнені 3 червня після проведення необхідних слідчих дій. Двоє затриманих були звільнені у вівторок", – сказав речник.

Однак поліція та прокуратура продовжують займатися цією справою, оскільки є підозра у вчиненні кримінального правопорушення. Таким чином, справа ще може потрапити до адміністративного органу для вирішення, який може, серед іншого, накласти штраф.

"Навіть під час експертної оцінки справи прокуратура відображає практику прийняття рішень судами щодо інтенсивності суспільної шкідливості дій під час ситуативних конфліктів", – зазначила пані Цимбала. На відеозаписі видно, що ситуація була незрозумілою і заплутаною, а також, що це могло бути непорозумінням.

Нагадаємо, 1 червня російськомовні іноземці напали на волонтерів ініціативи Prague Maidan, які збирали гроші на підтримку України.

Відео інциденту стало вірусним у соціальних мережах, на ньому видно, як група російськомовних чоловіків і жінок накинулася на волонтерів. У якийсь момент чоловік на відео каже німецькою мовою з російським акцентом, що він німець.

У понеділок стало відомо про затримання чотирьох підозрюваних.