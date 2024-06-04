Чешская полиция отпустила иностранцев, напавших на украинских волонтеров в Праге

Иностранцы, задержанные в связи с насильственным инцидентом, произошедшим в субботу на Староместской площади Праги возле стенда в поддержку Украины, были отпущены полицией.

О ходе расследования обстоятельств инцидента во вторник сообщил пресс-секретарь Муниципальной прокуратуры Праги Алеш Цимбала, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Никаких обвинений по делу не выдвинуто.

По словам представителя, речь идет об иностранцах с гражданством одной из стран Европейского Союза. По информации Novinky, это были люди с немецким гражданством.

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Полиция задержала одного человека на месте, остальных четырех – в аэропорту после выходных. Полиция допросила их всех.

"Из оценки имеющихся на данный момент доказательств не удалось сделать вывод об уголовной ответственности ни одного из задержанных лиц. Трое задержанных были освобождены 3 июня после проведения необходимых следственных действий. Двое задержанных были освобождены во вторник", – сказал спикер.

Однако полиция и прокуратура продолжают заниматься этим делом, поскольку есть подозрение в совершении уголовного преступления. Таким образом, дело еще может попасть в административный орган для решения, который может, среди прочего, наложить штраф.

Напомним, 1 июня русскоязычные иностранцы напали на волонтеров инициативы Prague Maidan, которые собирали деньги в поддержку Украины.

Видео инцидента стало вирусным в социальных сетях, на нем видно, как группа русскоязычных мужчин и женщин набросилась на волонтеров и началась драка. В какой-то момент мужчина на видео говорит на немецком языке с русским акцентом, что он немец.

В понедельник стало известно о задержании четырех подозреваемых.