Парламент Литви схвалив реформу призову: до армії братимуть після школи

Литовський Сейм після дебатів 4 червня остаточно схвалив реформу призову до армії, яка передбачає, що молодь призиватимуть одразу після закінчення школи – це рішення підтримав 81 депутат.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Схвалені поправки до закону про загальний військовий обов'язок і військову службу в Литві передбачають, що на військову службу призиватимуть у віці від 18 до 22 років – тобто після випуску зі школи. Після призову литовська молодь не зможе вступити до університету, доки не завершить військову службу.

Інше нововведення стосується різних строків служби. Литовських призовників призиватимуть на дев'ять місяців, але залежно від потреб Збройних сил Литви цей термін може бути скорочений до шести місяців.

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Водночас випускники університетів зі спеціальностями, яких немає в армії або яким не навчають – наприклад фахівці з авіоніки, інженери, медики. – призиватимуться на три місяці для базової військової підготовки. Передбачається, що вони стануть частиною активного резерву на випадок кризових ситуацій.

Міністерство національної оборони Литви ще минулого року підготувало пропозицію реформи призову, але вона викликала опір через те, що передбачала альтернативну службу для студентів університетів. Тому це положення виключили.

Як уточнює LRT, зміни до закону набудуть чинності у 2026 році.

Раніше глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс виступив за запровадження в Литві загального призову.

Водночас прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шімоніте заявила, що обговорення питання про обов'язковий призов жінок до армії слід відкласти на пізніший термін.