Парламент Литвы одобрил реформу призыва: в армию будут брать после школы

Литовский Сейм после дебатов 4 июня окончательно одобрил реформу призыва в армию, которая предусматривает, что молодежь будут призывать сразу после окончания школы – это решение поддержал 81 депутат.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Одобренные поправки к закону о всеобщей воинской обязанности и военной службе в Литве предусматривают, что на военную службу будут призывать в возрасте от 18 до 22 лет – то есть после выпуска из школы. После призыва литовская молодежь не сможет поступить в университет, пока не завершит военную службу.

Другое нововведение касается различных сроков службы. Литовских призывников будут призывать на девять месяцев, но в зависимости от потребностей Вооруженных сил Литвы этот срок может быть сокращен до шести месяцев.

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В то же время выпускники университетов со специальностями, которых нет в армии или которым не обучают – например специалисты по авионике, инженеры, медики – будут призываться на три месяца для базовой военной подготовки. Предполагается, что они станут частью активного резерва на случай кризисных ситуаций.

Министерство национальной обороны Литвы еще в прошлом году подготовило предложение реформы призыва, но оно вызвало сопротивление из-за того, что предусматривало альтернативную службу для студентов университетов. Поэтому это положение исключили.

Как уточняет LRT, изменения в закон вступят в силу в 2026 году.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил за введение в Литве всеобщего призыва.

В то же время премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что обсуждение вопроса об обязательном призыве женщин в армию следует отложить на более поздний срок.