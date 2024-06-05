МИД Украины отреагировал на заявление Китая по поводу его "мирного плана"

Министерство иностранных дел Украины заявило, что приняло во внимание слова министра иностранных дел КНР Вана И о том, что китайский мирный план якобы поддерживают 26 стран, а Украина и РФ отдельно "подтвердили большую часть содержания" его принципов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в пресс-релизе МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что на следующей неделе в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира, где "все страны, искренне стремящиеся к восстановлению мира, должны работать вместе над его успешным проведением, а не прилагать усилия, чтобы подорвать саммит".

МИД Украины указал, что Китай "справедливо декларирует" уважение к суверенитету и территориальной целостности всех стран мира и "настроенность всеми силами бороться за мир".

Реклама:

"Участие в саммите высокого представителя КНР могло бы стать хорошей возможностью, чтобы сделать практический вклад в достижение справедливого и долгосрочного мира в Украине, восстановление ее территориальной целостности", – говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что на фоне четырех саммитов между Китаем и государством-агрессором Россией на уровне лидеров, состоявшихся с начала полномасштабного вторжения, это был бы важный сигнал сбалансированной позиции КНР.

"Именно Украина, на территории которой идет война, как сторона, которая в полной мере испытывает страдания от разрушительных последствий российской агрессии, должна определять, каким должен быть мир. Единственной справедливой основой для достижения такого мира является "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского", – резюмируют в МИД.

Как сообщает Bloomberg, на встрече со своим турецким коллегой, на которую ссылается внешнеполитическое ведомство Украины, Ван И также не коснулся основного требования Украины, чтобы РФ вывела свои войска со всей территории, аннексированной с 2014 года, до того, как могут начаться какие-либо переговоры.

Как известно, Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии, называя мероприятие предвзятым, а страну, которая его будет принимать, – "откровенно враждебной".

В то же время президент Владимир Зеленский не исключал, что саммит в июне заложит основу для дальнейшего привлечения представителей России к переговорам – но на основе украинской "формулы мира" (которую Москва также не признает).