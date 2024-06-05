Байден прибув до Франції

Президент США Джо Байден у середу, 5 червня, прибув до Франції на святкування річниці висадки союзників у Нормандії 6 червня 1944 року.

Фото зустрічі Байдена у паризькому аеропорту Орлі оприлюднив прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь, повідомляє "Європейська правда".

За даними Le Figaro, під час візиту Байден зустрінеться з іншими світовими лідерами, зокрема, з канцлером Німеччини Олаф Шольцом та президентом України Володимиром Зеленським.

Joe Biden descend de son avion, accueilli par Gabriel Attal à l'aéroport d'Orly pic.twitter.com/h4HzxehNuF — BFMTV (@BFMTV) June 5, 2024

Американський президент відвідає кладовище Кольвіль-сюр-Мер у Нормандії, де зустрінеться з ветеранами.

Потім Байден виступить під час офіційних церемоній на нормандських пляжах Юта та Омаха-Біч.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі раніше заявив, що Байден обговорить зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном подальшу допомогу Україні.

Раніше повідомляли, що на заходах у Франції, присвячених Дню висадки в Нормандії, будуть присутні президент США Джо Байден, президент України Володимир Зеленський та члени британської королівської сім'ї.

Також стало відомо, що Зеленський візьме участь у саміті G7 13-15 червня в Італії.