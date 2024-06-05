Байден у Франції обговорить з Макроном підтримку України

Президент США Джо Байден під час свого перебування на заходах, присвячених Дню висадки союзників у Нормандії, обговорить зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном подальшу допомогу Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За словами представника адміністрації президента США, під час двосторонньої зустрічі президенти обговорять такі пріоритети, як підтримка України, необхідність того, щоб Індо-Тихоокеанський регіон був вільним та відкритим, а також вирішення кризи на Близькому Сході та зусилля у боротьбі зі зміною клімату.

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"Франція, безумовно, є важливим союзником США – фактично, найстарішим союзником нашої країни. І цей візит підкреслить незмінне американсько-французьке лідерство з цілої низки важливих питань", – зазначив Кірбі.

На питання, чи обговорюватиме Байден із Макроном питання використання заморожених російських активів на користь України, він сказав, що не сумнівається, що це питання буде в дискусіях, коли президент США матиме можливість поговорити з лідерами країн у Франції, а також наступного тижня на саміті G7.

Раніше повідомляли, що на заходах у Франції, присвячених Дню висадки в Нормандії, будуть присутні президент США Джо Байден, президент України Володимир Зеленський та члени британської королівської сім'ї.

Також стало відомо, що в саміті G7 13-14 червня в Італії візьме участь президент України Володимир Зеленський.

На саміті, який буде значною мірою зосереджений на війні в Україні і конфлікті на Близькому Сході, очікується схвалення плану "Групи семи" щодо використання заморожених російських активів.

У Білому домі повідомили, що очільники держав "Групи семи" обговорять підтримку України та притягненні Росії до відповідальності через розв'язану нею повномасштабну агресію.