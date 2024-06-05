В Албании к визиту Мелони готовят итальянские центры для мигрантов

Строители в Албании готовят бывшую военную авиабазу для превращения ее в итальянский центр для мигрантов накануне визита премьера Италии Джорджии Мелони на этой неделе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Сейчас бульдозеры выравнивают почву для размещения белых контейнеров, прибывающих из Италии. Ожидается, что Мелони посетит бывшую авиабазу Гядер в среду – за несколько дней до выборов в Европарламент.

Рим договорился с Тираной о создании центра в Гядере и еще одного – в приморском городке Шенджин в 20 километрах от него, где будут размещать мигрантов, которых спасли в море итальянские суда, пока будут рассматриваться их заявления о предоставлении убежища.

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Пока остается неясным, когда центры начнут работать. Первоначальный срок, установленный для их открытия весной, уже истек.

Оба центра, которые финансируются и управляются Италией, могут одновременно принять до 3 тысяч мигрантов, спасенных итальянскими судами в море.

Италия полностью покроет расходы на строительство, безопасность и медицинское обслуживание искателей убежища, оценивающиеся в 650-750 млн евро, в течение пяти лет.

По данным итальянского Министерства внутренних дел, количество людей, которые пытаются попасть в Европу через Италию, значительно возросло в 2023 году.

В прошлом году на итальянский берег прибыли 157 652 человека по сравнению с 105 131 в 2022 году.

Международная организация по миграции заявила, что в прошлом году более 3 тысяч мигрантов без документов пропали без вести, пытаясь пересечь море и попасть из Северной Африки в Европу.

Ранее 15 государств-членов Европейского Союза во главе с Данией совместно призвали Европейскую комиссию способствовать схеме, по которой нелегальных мигрантов отправляют в третьи страны, чтобы решить миграционный кризис.

Предположительно, письмо 15 государств ЕС было опубликовано по случаю завершения работы над новым Пактом о миграции и убежище – всеобъемлющей реформы, которая предусматривает новые общие миграционные правила для всех стран-членов Евросоюза.

Эта реформа была окончательно принята во вторник, 14 мая, и полностью вступит в силу через два года. Но некоторые страны, в частности Польша, уже выступили против нее.