В Германии по дороге в школу пропала 9-летняя девочка из украинской семьи

В немецком городе Дебельн третьи сутки ищут девятилетнюю девочку Валерию, которая исчезла утром 3 июня по дороге в школу.

Об этом сообщают немецкие СМИ, в частности, Bild, пишет "Европейская правда".

Последний раз Валерию видели около 6.50 утра, когда она вышла из дома, чтобы сесть на автобус (линия С) в школу, которая находится примерно в двух километрах, но в школе девочка так и не появилась.

Поскольку школа не поднимала тревогу, мать поняла, что ее дочь исчезла, только во второй половине дня.

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"Мы узнали об исчезновении девочки около 18:30. С тех пор мы делаем все возможное, чтобы найти ее целой и невредимой. Мы очень серьезно относимся к этому делу", – рассказал представитель полиции Анджей Рыдзик.

По данным Bild, девочка происходит из украинской семьи.

Видеозаписи и показания водителя автобуса подтвердили, что Валерия не ехала в школу обычным автобусом.

"Мы ведем расследование по всем направлениям", – говорит Рыдзик, который также не исключает возможных злонамеренных действий.

Сейчас водолазы исследуют русло реки Мульде, поисковые собаки пытаются найти след девочки по запаху, также по городу проезжают патрульные машины.

Как сообщает Focus, в среду поиски продолжились с помощью дронов и собак.

"Мы ждем результатов и тогда решим, как действовать дальше", – заявила сегодня утром пресс-секретарь полиции Хемница.

Отдел уголовных расследований также анализирует информацию от свидетелей.

Напомним, в мае в немецком городе Дортмунд на 15-летнего украинского беженца напали с ножом на улице, когда он гулял вечером с двумя друзьями.

В марте стало известно, что стало известно, что на западе Германии нашли мертвой гражданку Украины с временной защитой, которая проживала в приюте для беженцев.