Шольц закликав до тіснішої співпраці між обороннними компаніями Європи

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до тіснішої співпраці між виробниками зброї в Європі.

Його заяву на Міжнародній аерокосмічній виставці (ILA) в Берліні наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

За словами очільника німецького уряду, необхідно зосередитись на сильних сторонах відповідних галузей, щоб сприяти оперативній сумісності європейських збройних сил.

Німецька промисловість повинна бути "на передовій", додав він.

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"Сьогодні ми як ніколи чітко бачимо, наскільки важливо мати європейську і німецьку оборонну промисловість, здатну безперервно виробляти всі основні види озброєнь і необхідні боєприпаси", – сказав Шольц.

Він зазначив, що в минулому Німеччина "занадто широко відпустила промисловість", але "з цим покінчено". Напад Росії на Україну, порушуючи міжнародне право, поставив усю Німеччину перед новою реальністю політики безпеки".

Шольц заявив, що він "рішуче виступає за збереження і розширення виробничих потужностей".

Раніше Шольц анонсував придбання ще 20 винищувачів Eurofighter в межах програми зі зміцнення збройних сил країни.

ЗМІ також повідомили, що німецька армія має намір замовити у виробника зброї Rheinmetall на 200 тисяч артилерійських снарядів більше, ніж планувала.

А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомляв, що збройні сили країни отримають загалом вісім нових зенітно-ракетних комплексів Patriot.