Шольц призвал к более тесному сотрудничеству между оборонными компаниями Европы

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к более тесному сотрудничеству между производителями оружия в Европе.

Его заявление на Международной аэрокосмической выставке (ILA) в Берлине приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

По словам главы немецкого правительства, необходимо сосредоточиться на сильных сторонах соответствующих отраслей, чтобы способствовать оперативной совместимости европейских вооруженных сил.

Немецкая промышленность должна быть "на передовой", добавил он.

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"Сегодня мы как никогда четко видим, насколько важно иметь европейскую и немецкую оборонную промышленность, способную непрерывно производить все основные виды вооружений и необходимые боеприпасы", – сказал Шольц.

Он отметил, что в прошлом Германия "слишком широко отпустила промышленность", но "с этим покончено". Нападение России на Украину, нарушая международное право, поставило всю Германию перед новой реальностью политики безопасности".

Шольц заявил, что он "решительно выступает за сохранение и расширение производственных мощностей".

Ранее Шольц анонсировал приобретение еще 20 истребителей Eurofighter в рамках программы по укреплению вооруженных сил страны.

СМИ также сообщили, что немецкая армия намерена заказать у производителя оружия Rheinmetall на 200 тысяч артиллерийских снарядов больше, чем планировала.

А министр обороны Германии Борис Писториус сообщал, что вооруженные силы страны получат в общей сложности восемь новых зенитно-ракетных комплексов Patriot.