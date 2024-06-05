Нідерландець не зміг повернути в держави 6500 євро, які його дівчина "спалила в печі"

Державна рада Нідерландів відмовилась задовольняти вимогу жителя країни, який вимагав від центробанку повернути 6500 євро, які його дівчина нібито спалила в печі під час приготування печива.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NL Times.

Чоловік звернувся до Нідерландського банку – центрального банку країни – з проханням замінити пошкоджені банкноти номіналом 6500 євро.

Він розповів, що сховав євро в домашній електричній духовці, але його дівчина не помітила грошей і увімкнула духовку, щоб спекти печиво. У результаті близько половини купюр були спалені.

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Нідерландський банк замовив експертизу, яка підтвердила, що банкноти "перебували в прямому контакті з відкритим полум'ям", а пошкодження на них несумісні з тим, що могло б статися з ними в електричній печі.

Центробанк постановив, що не уповноважений заміняти пошкоджені банкноти, а пояснення чоловіка не є правдоподібними. Заявник спробував оскаржити рішення в суді в Гаазі, але програв і в першій інстанції, і в апеляції.

Нині ж нідерландська Державна рада – дорадчий урядовий орган – підтвердила, що підстав сумніватись у достовірності експертизи й рішень суду немає. Тепер чоловіку доведеться компенсувати судові витрати Нідерландського банку в цій справі.

Нагадаємо, минулого місяця жительку муніципалітету Тілбург на півдні Нідерландів суд зобов'язав повернути 17,5 тисячі євро соціальних виплат, тому що вона в цей час випекла сотні тортів, що позбавило її права на допомогу.