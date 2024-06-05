Нидерландец не смог вернуть у государства 6500 евро, которые его девушка "сожгла в печи"

Государственный совет Нидерландов отказался удовлетворять просьбу жителя страны, который требовал от центробанка вернуть 6500 евро, которые его девушка якобы сожгла в печи во время приготовления печенья.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.

Мужчина обратился в Нидерландский банк – центральный банк страны – с просьбой заменить поврежденные банкноты номиналом 6500 евро.

Он рассказал, что спрятал евро в домашней электрической духовке, но его девушка не заметила денег и включила духовку, чтобы испечь печенье. В результате около половины купюр были сожжены.

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Нидерландский банк заказал экспертизу, которая подтвердила, что банкноты "находились в прямом контакте с открытым пламенем", а повреждения на них несовместимы с тем, что могло бы произойти с ними в электрической печи.

Центробанк постановил, что не уполномочен заменять поврежденные банкноты, а объяснения мужчины не являются правдоподобными. Заявитель попытался обжаловать решение в суде в Гааге, но проиграл и в первой инстанции, и в апелляции.

Сейчас же нидерландский Государственный совет – совещательный правительственный орган – подтвердил, что оснований сомневаться в достоверности экспертизы и решений суда нет. Теперь мужчине придется компенсировать судебные издержки Нидерландского банка в этом деле.

Напомним, в прошлом месяце жительницу муниципалитета Тилбург на юге Нидерландов суд обязал вернуть 17,5 тысячи евро социальных выплат, потому что она в это время испекла сотни тортов, что лишило ее права на пособие.