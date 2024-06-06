Укрзалізниця: катастрофічна аварія потягу у Чехії не зачепила вагони, що їхали в Україну

За інформацією "Укрзалізниці", серед загиблих і серйозно постраждалих внаслідок залізничної аварії у Чехії немає пасажирів, які мали прямувати до Чопа – ці вагони розміщувалися у середині потяга.

Як повідомляє "Європейська правда", оголошення про це "Укрзалізниця" розмістила на своїх сторінках.

УЗ заявила, що на цей час не має інформації про постраждалих внаслідок залізничної аварії в чеському Пардубіце серед пасажирів вагонів, які мали їхати до України.

"Причіпні вагони, у яких прямують пасажири RejioJet до Чопа, знаходяться всередині поїзда і, за попередньою інформацією, загиблих чи серйозно постраждалих серед пасажирів до Чопа немає", – повідомили у компанії.

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"Укрзалізниця" тримає контакт із чеським оператором, щоб максимально допомогти пасажирам з подальшими пересадками.

Також попереджають, що через аварію у Пардубіце затримається потяг RegioJet Прага — Перемишль, з якого більшість пасажирів пересаджуються на поїзди до України.

Нагадаємо, пізно увечері 5 червня у центрі Пардубіце сталося лобове зіткнення пасажирського експреса RegioJet 1021 з близько 300 пасажирами, що прямував до Чопа, і вантажного потяга ČD Cargo з 21 вагона.

Найбільше постраждав перший вагон пасажирського потяга, розташований одразу за локомотивом. Внаслідок аварії четверо пасажирів загинули і понад 20 травмовані.

Найбільша за останній час залізнична аварія у Європі сталася у Греції в лютому 2023 року. Пасажирський поїзд, який перевозив близько 350 осіб, зіткнувся з вантажним поїздом, коли він виходив з тунелю після виїзду з міста Лариса. Загинули 57 людей.

Трагедія спричинила масштабні акції протесту з вимогою відповідальності.