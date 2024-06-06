"Укрзализныця": Катастрофическая авария поезда в Чехии не задела вагоны, ехавшие в Украину

По информации "Укрзализныци", среди погибших и серьезно пострадавших в результате железнодорожной аварии в Чехии нет пассажиров, которые должны были следовать в Чоп – эти вагоны размещались в середине поезда.

Как сообщает "Европейская правда", объявление об этом "Укрзализныця" разместила на своих страницах в соцсетях.

"УЗ" заявила, что в настоящее время не имеет информации о пострадавших в результате железнодорожной аварии в чешском Пардубице среди пассажиров вагонов, которые должны были ехать в Украину.

"Прицепные вагоны, в которых следуют пассажиры RejioJet в Чоп, находятся в середине состава, и, по предварительной информации, погибших или серьезно пострадавших среди пассажиров в Чоп нет", – сообщили в компании.

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"Укрзализныця" держит контакт с чешским оператором, чтобы максимально помочь пассажирам с дальнейшими пересадками.

Также предупреждают, что из-за аварии в Пардубице задержится поезд RegioJet Прага – Перемышль, с которого большинство пассажиров пересаживаются на поезда в Украину.

Напомним, поздно вечером 5 июня в центре Пардубице произошло лобовое столкновение пассажирского экспресса RegioJet 1021 с около 300 пассажирами, следовавшего в Чоп, и грузового поезда ČD Cargo.

Больше всего пострадал первый вагон пассажирского поезда, расположенный сразу за локомотивом. В результате аварии четверо пассажиров погибли и более 20 травмированы.

Худшая за последнее время железнодорожная авария в Европе произошла в Греции в феврале 2023 года. Пассажирский поезд, который перевозил около 350 человек, столкнулся с грузовым поездом, когда он выходил из тоннеля после выезда из города Ларисса. Погибли 57 человек.

Трагедия вызвала масштабные акции протеста с требованием ответственности.