В Германии сообщили о шестой жертве наводнений

Количество жертв наводнений после очень интенсивных дождей на большей части юга Германии возросло до шести.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Отмечается, что полиция извлекла из канала в Баварии тело женщины, которая пропала без вести еще в выходные. Ее тело обнаружил местный житель.

По словам правоохранителей, 79-летняя женщина не вернулась домой после того, как в воскресенье ее видели на велосипеде вблизи города Аугсбург.

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Как указывает AP, хотя на юго-западе Германии ситуация стала легче, уровень воды начинает лишь постепенно снижаться вдоль Дуная в восточной Баварии.

Ранее сообщалось, что пик наводнения почти прошел, а уровень воды в дальнейшем должен спадать.

Из-за непогоды ранее погибли по меньшей мере пять человек.

В то же время сообщалось, что женщина провела более 52 часов на верхушке дерева в зоне наводнения в Баварии, прежде чем ее нашли спасатели.