Мелоні пообіцяла реалізацію цього літа суперечливої угоди з Албанією про мігрантів

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні під час свого візиту до Албанії заявила, що суперечливий план з перенаправлення мігрантів до балканської країни буде реалізований цього літа.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала під час пресконференції зі своїм албанським колегою Еді Рамою, повідомляє Bloomberg.

За її словами, два центри для мігрантів, які побудують в Албанії під управлінням італійської влади, зможуть з 1 серпня прийняти щонайменше тисячу шукачів притулку, а після цього їхня пропускна спроможність зросте втричі.

Лідерка підкреслила, що ця угода, яку критикують правозахисні групи й опозиція, та попри затримку відкриття центрів, може стати прикладом для інших.

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"Проєкт може слугувати величезним стримуючим фактором для нелегальних мігрантів та зупинити торгівлю людьми", – вважає Мелоні.

План, який мав розпочатися в травні, також зіткнувся з судовими позовами в Албанії з боку критиків, які назвали його порушенням суверенітету балканської країни.

Мелоні відвідала колишню військову авіабазу Гядер, яку перетворюють на італійський центр для мігрантів.

Рим домовився з Тираною про створення центру в Гядері та ще одного – в приморському містечку Шенджін за 20 кілометрів від нього. У двох центрах розмістять мігрантів, яких врятували в морі італійські судна, на час розгляду їхніх заяв про надання притулку.

Раніше 15 держав-членів Європейського Союзу на чолі з Данією спільно закликали Європейську комісію сприяти схемі, за якої нелегальних мігрантів відправляють у треті країни, аби вирішити міграційну кризу.

Ця реформа була остаточно ухвалена у вівторок, 14 травня, і повністю набуде чинності через два роки.