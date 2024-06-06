Мелони пообещала реализацию этим летом спорного соглашения с Албанией о мигрантах

Премьер Италии Джорджия Мелони во время своего визита в Албанию заявила, что спорный план по перенаправлению мигрантов в балканскую страну будет реализован этим летом.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала во время пресс-конференции со своим албанским коллегой Эди Рамой, сообщает Bloomberg.

По ее словам, два центра для мигрантов, которые построят в Албании под управлением итальянских властей, смогут с 1 августа принять не менее тысячи искателей убежища, а после этого их пропускная способность возрастет втрое.

Лидер подчеркнула, что это соглашение, которое критикуют правозащитные группы и оппозиция, и несмотря на задержку открытия центров, может стать примером для других.

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"Проект может служить огромным сдерживающим фактором для нелегальных мигрантов и остановить торговлю людьми", – считает Мелони.

План, который должен был начаться в мае, также столкнулся с судебными исками в Албании со стороны критиков, которые назвали его нарушением суверенитета балканской страны.

Мелони посетила бывшую военную авиабазу Гядер, которую превращают в итальянский центр для мигрантов.

Рим договорился с Тираной о создании центра в Гядере и еще одного – в приморском городке Шенджин в 20 километрах от него. В двух центрах разместят мигрантов, которых спасли в море итальянские суда, на время рассмотрения их заявлений о предоставлении убежища.

Ранее 15 государств-членов Европейского Союза во главе с Данией совместно призвали Европейскую комиссию способствовать схеме, по которой нелегальных мигрантов отправляют в третьи страны, чтобы решить миграционный кризис.

Эта реформа была окончательно принята во вторник, 14 мая, и полностью вступит в силу через два года.