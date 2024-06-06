МИД: В железнодорожной катастрофе в Чехии погибли две украинки

В результате лобового столкновения поездов, один из которых – пассажирский экспресс с прицепными вагонами до Чопа, погибли две гражданки Украины.

Об этом сообщила пресс-служба МИД, пишет "Европейская правда".

Министерство иностранных дел сообщило, что среди четырех погибших есть граждане Украины.

"По предварительной информации, погибли четыре человека. Среди них – две гражданки Украины, гражданство других погибших уточняется", – рассказали в пресс-службе.

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"Консульское должностное лицо консульства Украины в Брно находится на месте происшествия и на постоянной связи со спасательными и правоохранительными ведомствами", – добавили в сообщении.

Ранее "Укрзализныця" сообщала, что не получала информации об украинцах среди погибших и травмированных, а прицепные вагоны в Чоп ехали в середине поезда, тогда как больше всего пострадал первый вагон за локомотивом.

По обновленной информации, пассажиров с травмами – 34, их доставили в больницы в Пардубице и Градеце Краловом. Чешские СМИ в настоящее время пишут о 27 госпитализированных, среди которых дети. Три человека – в тяжелом состоянии.

Напомним, поздно вечером 5 июня в центре Пардубице произошло лобовое столкновение пассажирского экспресса RegioJet 1021 с более чем 300 пассажирами, следовавшего из Праги на восток Словакии, и грузового поезда ČD Cargo.