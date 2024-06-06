Естонія переглянула плани закупівель: придбає більше артилерійських снарядів

У Міністерстві оборони Естонії скоригували заплановані витрати на оснащення армії та вирішили закупити більше артилерії та артилерійських боєприпасів за рахунок скорочення інших видатків.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Міноборони Естонії вирішило збільшити витрати на придбання артилерійських систем, боєприпасів та обладнання для ситуаційної обізнаності, розвідки та цілевказання.

Видатки на ці цілі збільшили за рахунок відкладених закупівель транспортних засобів, засобів зв’язку та менших витрат на технічне обслуговування та на участь естонських військових у місіях за кордоном.

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"Основний акцент у програмі розвитку, яку зараз затвердили – на боєприпаси. Це навіть більше, аніж у попередньому плані – загалом більш як 1,5 млрд євро. Це винятково велика сума.

По-друге – посилення артилерії. До нас надійдуть два батальйони самохідних артилерійських систем, за новою програмою розвитку з’явиться і третій.

Третя пріоритетна сфера – ситуаційна обізнаність… Відправною точкою рішень було те, що дасть найбільший ефект", – пояснила віцеканцлер міністерства з оборонного планування Тійна Уудеберг.

Програма розвитку Міноборони встановлює плани оборонних витрат на найближчі 4 роки і щорічно оновлюється. Теперішня програма передбачає витрати обсягом 5,3 млрд євро.

Уудеберг зазначила, що це на 176 млн менше, аніж раніше планували.

"Ми також включили у цю програму розвитку витрати на підтримку України. Згідно з ухваленим рішенням, вони складуть 0,25% ВВП. На ці цілі також підуть наші ресурси – трохи більше 100 млн євро на рік", – сказала вона.

Перед цим у Міноборони повідомили, що Естонія практично вичерпала запаси зброї і боєприпасів, які могла віддати Україні.