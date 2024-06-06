Эстония пересмотрела планы закупок: приобретет больше артиллерийских снарядов

В Министерстве обороны Эстонии скорректировали запланированные расходы на оснащение армии и решили закупить больше артиллерии и артиллерийских боеприпасов за счет сокращения других расходов.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Минобороны Эстонии решило увеличить расходы на приобретение артиллерийских систем, боеприпасов и оборудования для ситуационной осведомленности, разведки и целеуказания.

Расходы на эти цели увеличили за счет отложенных закупок транспортных средств, средств связи и меньших расходов на техническое обслуживание и на участие эстонских военных в миссиях за рубежом.

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"Основной акцент в программе развития, которую сейчас утвердили – на боеприпасы. Это даже больше, чем в предыдущем плане – всего более 1,5 млрд евро. Это исключительно большая сумма.

Во-вторых – усиление артиллерии. Нам поступят два батальона самоходных артиллерийских систем, по новой программе развития появится и третий.

Третья приоритетная сфера – ситуационная осведомленность... Отправной точкой решений было то, что даст наибольший эффект", – пояснила вице-канцлер министерства по оборонному планированию Тийна Уудеберг.

Программа развития Минобороны устанавливает планы оборонных расходов на ближайшие четыре года и ежегодно обновляется. Нынешняя программа предусматривает расходы в объеме 5,3 млрд евро.

Уудеберг отметила, что это на 176 млн меньше, чем ранее планировали.

"Мы также включили в эту программу развития расходы на поддержку Украины. Согласно принятому решению, они составят 0,25% ВВП. На эти цели также пойдут наши ресурсы – чуть более 100 млн евро в год", – сказала она.

Перед этим в Минобороны сообщили, что Эстония практически исчерпала запасы оружия и боеприпасов, которые могла отдать Украине.