Шольц хочет возобновить депортацию в Афганистан и Сирию лиц, совершивших тяжкие преступления

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге высказался за депортацию лиц, совершивших тяжкие преступления, в страны, в которых ситуация с безопасностью считается сложной – таких как Афганистан и Сирия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau.

Глава правительства ФРГ заявил, что правила депортации будут усилены, "чтобы попустительство террористическим преступлениям стало основанием для депортации".

"Таких преступников нужно депортировать, даже если они происходят из Сирии и Афганистана", – сказал Шольц, добавив, что в таких случаях интересы безопасности Германии преобладают над правом правонарушителя на защиту.

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По его словам, Министерство внутренних дел ведет переговоры о практической реализации этих планов с соседними с Афганистаном странами.

"Любой, кто прославляет терроризм, противоречит всем нашим ценностям, и должен быть депортирован", – продолжил Шольц.

В то же время он предостерег от того, чтобы ставить под общее подозрение 20 миллионов людей с мигрантским прошлым.

Ранее следственный судья постановил положить в психиатрическую больницу 25-летнего мужчину, который вечером 4 июня напал на кандидата в депутаты горсовета города Мангейм от партии "Альтернатива для Германии" Хайнриха Коха и нанес ему ранения ножом.

Напомним, инцидент произошел во вторник поздно вечером. Кох увидел, как неизвестные срывают его предвыборные плакаты, и решил подойти к ним. В результате политика атаковали с ножом и ранили.

На прошлой неделе Мангейм также оказался в центре внимания после того, как вооруженный ножом выходец из Афганистана набросился на ультраправых, проводивших в центре антиисламский митинг, и ранил многих людей. Пострадавший полицейский впоследствии умер в больнице.

В правительстве после того намекнули, что рассматривают возможность депортации афганских мигрантов, представляющих угрозу безопасности, обратно на родину.