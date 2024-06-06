Политсила ведущего сторонника Brexit приблизилась в опросах к партии власти Британии

Евроскептическая партия Reform UK известного сторонника Brexit Найджела Фараджа на два процентных пункта приблизилась в опросах к правящей Консервативной партии накануне парламентских выборов в Великобритании 4 июля.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос ведущей британской социологической фирмы YouGov, на который ссылается Bloomberg.

По данным YouGov, около 17% опрошенных заявили, что проголосуют за Reform UK, по сравнению с 15% на прошлой неделе. Консерваторы премьера Риши Сунака получили 19%, что на два пункта меньше от предыдущих результатов.

В то же время оппозиционные лейбористы получили 40% поддержки, что дает Лейбористской партии преимущество в 21 пункт над партией власти.

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Опрос проводился в большей степени после того, как Фарадж объявил, что возглавит евроскептическую партию и выдвинет свою кандидатуру на всеобщих выборах.

YouGov заявила, что изменила методологию, которую использовала для проведения опросов общественного мнения, применив другое моделирование явки и поведения избирателей, которые отвечали "не знаю" на вопрос о своих намерениях голосовать.

По данным социологической службы, это привело к снижению рейтинга лейбористов на пять пунктов по сравнению со старыми методами. По старым методам разрыв между консерваторами и Reform UK сократился бы еще больше – фактически, партии имели бы по 18%.

Ранее сообщалось, что по итогам досрочных парламентских выборов в Великобритании ныне оппозиционная Лейбористская партия может рассчитывать на историческое большинство в Палате общин.

Найджел Фарадж, который семь раз подряд пытался избраться в парламент от евроскептических партий, в 2021 году объявил об уходе от политики ради карьеры на правом британском телеканале GB News.

Но в начале недели он неожиданно объявил, что возвращается к руководству Reform UK и будет участвовать в досрочных парламентских выборах 4 июля.

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