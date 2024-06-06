Генсек НАТО не видит угрозы нападения России на страны Альянса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на данный момент не видит непосредственной угрозы нападения России на страны Альянса.
Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, сообщает "Европейская правда".
Столтенберг отметил, что сейчас Россия глубоко вовлечена в войну против Украины и перебрасывает туда все больше резервов, в том числе из районов, граничащих с Финляндией.
"Конечно, когда боевые действия в Украине закончатся, они смогут восстановить эти силы. Но опять же, это не означает, что мы видим какую-то опасность неизбежного нападения на любого члена НАТО. Потому что НАТО – это 50% мировой военной мощи. НАТО – это самый сильный Альянс, самая мощная военная сила в мире", – подчеркнул генсек Альянса.
С ним согласился и финский президент, который отметил, что лучший способ предотвратить войну – это подготовиться к ней.
"Но саму идею о том, что такая страна, как Россия, каким-то образом нападет или запугает крупнейший военный альянс в мире, я просто считаю неправдоподобной", – сказал Стубб.
Ряд европейских стран НАТО ранее предупреждали о риске агрессии РФ в ближайшем будущем.
В частности, глава Вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен выразил убеждение, что "окно возможностей" Североатлантического Альянса для подготовки к возможному противостоянию с Россией уменьшилось до двух-трех лет.
Кроме того, по мнению польского президента Анджея Дуды, Россия может вскоре иметь такой военный потенциал, что сможет напасть на НАТО уже в 2026-27 годах.