Литва у травні анулювала майже 1,5 тисячі дозволів на проживання

Департамент міграції Литви у травні анулював посвідки на проживання для 1 483 іноземців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

За даними Міністерства внутрішніх справ країни, більшість іноземців втратили посвідки на проживання через неукладення або розірвання трудового договору, а 12 осіб – через загрозу державній безпеці або громадському порядку.

Департамент міграції відмовив у видачі або зміні посвідок на тимчасове проживання 484 особам, з яких 31-й особі відмовили через загрозу безпеці.

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Крім того, 1 216 іноземцям відмовили у в'їзді до Литви.

В результаті виявлених зловживань імміграційними процедурами 42 компаніям наразі заборонили надавати посередницькі листи для в'їзду іноземців.

Наразі 219 506 іноземців мають дійсні дозволи на проживання в Литві, зокрема 115 790 дозволів на тимчасове проживання, виданих на підставі працевлаштування.

Раніше через загрози національній безпеці Литва вислала в Росію громадянина РФ Владіміра Водо, який прожив у країні 35 років.

Перед цим прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте відкинула повідомлення про те, що її країна допоможе відправляти українських чоловіків призовного віку в Україну.

До того у Сеймі Литви ініціювали проєкт закону про те, що іноземці, які працюють у Литві і їхня робота передбачає спілкування з клієнтами, повинні будуть на достатньому рівні володіти державною мовою.