Литва в мае аннулировала почти 1,5 тысячи видов на жительство

Департамент миграции Литвы в мае аннулировал виды на жительство для 1 483 иностранцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

По данным Министерства внутренних дел страны, большинство иностранцев потеряли вид на жительство из-за незаключения или расторжения трудового договора, а 12 человек – из-за угрозы государственной безопасности или общественному порядку.

Департамент миграции отказал в выдаче или изменении видов на временное проживание 484 лицам, из которых 31 человеку отказали из-за угрозы безопасности.

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Кроме того, 1 216 иностранцам отказали во въезде в Литву.

В результате выявленных злоупотреблений иммиграционными процедурами 42 компаниям пока запретили предоставлять посреднические письма для въезда иностранцев.

Сейчас 219 506 иностранцев имеют действительные разрешения на проживание в Литве, в том числе 115 790 разрешений на временное проживание, выданных на основании трудоустройства.

Ранее из-за угрозы национальной безопасности Литва выслала в Россию гражданина РФ Владимира Водо, который прожил в стране 35 лет.

Перед этим премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отвергла сообщения о том, что ее страна поможет отправлять украинских мужчин призывного возраста в Украину.

До того в Сейме Литвы инициировали проект закона о том, что иностранцы, которые работают в Литве и их работа предусматривает общение с клиентами, должны будут на достаточном уровне владеть государственным языком.