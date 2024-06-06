Германия приобретет 44 полицейских вертолета Airbus за 1,9 млрд евро

Германия заказала у компании Airbus Helicopters 44 транспортных вертолета на сумму 1,9 млрд евро для своей федеральной полиции.

Об этом объявила министр внутренних дел Нэнси Фезер, которую цитирует Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По словам Фезер, этот заказ является одной из крупнейших инвестиций в истории федеральной полиции Германии и одной из крупнейших на сегодня инвестиций правительства в общую внутреннюю безопасность.

"С новыми современными вертолетами федеральная полиция сможет еще быстрее и гибче выполнять свои задачи по охране границ, борьбе с терроризмом, защите критической инфраструктуры или проведению широкомасштабных операций", – сказала министр.

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Вертолеты также будут играть центральную роль в гражданской защите, поддерживая спасательные и эвакуационные операции и транспортируя гуманитарные грузы в труднодоступные районы.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал приобретение еще 20 истребителей Eurofighter в рамках программы по укреплению вооруженных сил страны.

СМИ также сообщили, что немецкая армия намерена заказать у производителя оружия Rheinmetall на 200 тысяч артиллерийских снарядов больше, чем планировала.

А министр обороны Германии Борис Писториус сообщал, что вооруженные силы страны получат в общей сложности восемь новых зенитно-ракетных комплексов Patriot.