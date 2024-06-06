У залізничній аварії в Чехії загинули дві жінки зі Словаччини

Усі чотири жертви зіткнення потягів у чеському Пардубіце, яка сталась напередодні ввечері, – жінки, серед них дві громадянки Словаччини.

Таку інформацію надало словацьке Міністерство закордонних справ, пише "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Як повідомило МЗС Словаччини, дві громадянки країни загинули в залізничній аварії в сусідній Чехії, ще четверо жінок отримали поранення. Одну з них виписали з лікарні, решта перебувають у стабільному стані.

Нагадаємо, пізно увечері 5 червня у центрі Пардубіце сталося лобове зіткнення пасажирського експреса RegioJet 1021 з понад 300 пасажирами, що прямував з причепними вагонами до Чопа, і вантажного потяга ČD Cargo.

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Залізнична катастрофа забрала життя чотирьох людей, серед них дві громадянки України, і призвела до поранень 27 людей, більшість із яких уже виписали з лікарень.

Пасажирський потяг прямував із Праги до Кошице, де відбувалась пересадка на інший потяг, та українського міста Чоп.

Причиною смертельної залізничної катастрофи у Чехії, за попередніми даними, стало те, що пасажирський експрес RegioJet проїхав на заборонний сигнал семафора.