В железнодорожной аварии в Чехии погибли две женщины из Словакии

Все четыре жертвы столкновения поездов в чешском Пардубице, которое произошло накануне вечером, – женщины, среди них две гражданки Словакии.

Такую информацию предоставило словацкое Министерство иностранных дел, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Как сообщил МИД Словакии, две гражданки страны погибли в железнодорожной аварии в соседней Чехии, еще четверо женщин получили ранения. Одну из них выписали из больницы, остальные находятся в стабильном состоянии.

Напомним, поздно вечером 5 июня в центре Пардубице произошло лобовое столкновение пассажирского экспресса RegioJet 1021 с более чем 300 пассажирами, следовавшего с прицепными вагонами в Чоп, и грузового поезда ČD Cargo.

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Железнодорожная катастрофа унесла жизни четырех человек, среди них две гражданки Украины, и привела к ранениям 27 человек, большинство из которых уже выписали из больниц.

Пассажирский поезд следовал из Праги в Кошице, где происходила пересадка на другой поезд, и украинского города Чоп.

Причиной смертельной железнодорожной катастрофы в Чехии, по предварительным данным, стало то, что пассажирский экспресс RegioJet проехал на запрещающий сигнал семафора.