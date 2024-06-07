Держдеп: США заохочують Китай взяти участь у Саміті миру щодо України

У Державному департаменті Сполучених Штатів заявили, що заохочують Китай взяти участь у Саміті миру щодо України, який відбудеться у Швейцарії 15–16 червня.

Про це під час брифінгу говорив речник американського Держдепу Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

Представника зовнішньополітичного відомства США запитали, якою є реакція адміністрації президента США на неучасть КНР в Саміті миру.

"Ми, безумовно, заохочуємо Китай взяти участь у цьому саміті. Вони брали участь у попередніх його версіях. Ми вважали, що їхня присутність була корисною. Ми вважаємо, що їхня присутність була б корисною і тут", – зазначив Міллер.

Реклама:

Представник Держдепу також заявив, що Пекін повинен посилити тиск на компанії, які, на думку Вашингтона, допомагають російському оборонно-промисловому комплексу, що, за його словами, було б "ще більш корисним".

Раніше коментуючи відмову Китаю брати участь у саміті, у Держдепі США заявили, що КНР могла б відіграти корисну дипломатичну роль у вирішенні цього конфлікту, якби хотіла.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Глобальний саміт миру у Швейцарії не відповідає всім критеріям, які для подібних майданчиків висуває Пекін, через що він там "навряд чи" буде представлений.

Президент Володимир Зеленський звинуватив Пекін у співпраці з Москвою з метою зриву Саміту миру після офіційного сигналу Китаю про неучасть в зустрічі у Швейцарії.

Водночас у МЗС заперечили поступки інтересами України у проєкті рішення Саміту миру, який відбудеться наступного тижня у Швейцарії.

Детальніше читайте у статті Без миру та з компромісами. Які загрози несе Україні саміт у Швейцарії та чи можна їх уникнути.