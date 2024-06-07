Госдеп: США поощряют Китай принять участие в Саммите мира по Украине

В Государственном департаменте Соединенных Штатов заявили, что поощряют Китай принять участие в Саммите мира по Украине, который состоится в Швейцарии 15-16 июня.

Об этом во время брифинга говорил представитель американского Госдепа Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

Представителя внешнеполитического ведомства США спросили, какова реакция администрации президента США на неучастие КНР в Саммите мира.

"Мы, безусловно, поощряем Китай принять участие в этом саммите. Они участвовали в предыдущих его версиях. Мы считали, что их присутствие было полезным. Мы считаем, что их присутствие было бы полезным и здесь", – отметил Миллер.

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Представитель Госдепа также заявил, что Пекин должен усилить давление на компании, которые, по мнению Вашингтона, помогают российскому оборонно-промышленному комплексу, что, по его словам, было бы "еще более полезным".

Ранее, комментируя отказ Китая участвовать в саммите, в Госдепе США заявили, что КНР могла бы сыграть полезную дипломатическую роль в решении этого конфликта, если бы хотела.

Напомним, Министерство иностранных дел Китая заявило, что Глобальный саммит мира в Швейцарии не соответствует всем критериям, которые для подобных площадок выдвигает Пекин, из-за чего он там "вряд ли" будет представлен.

Президент Владимир Зеленский обвинил Пекин в сотрудничестве с Москвой с целью срыва Саммита мира после официального сигнала Китая о неучастии во встрече в Швейцарии.

В то же время в украинском МИД отрицают уступки интересами страны в проекте решения Саммита мира, который состоится на следующей неделе в Швейцарии.

Подробнее читайте в статье Без мира и с компромиссами. Какие угрозы несет Украине саммит в Швейцарии и можно ли их избежать.