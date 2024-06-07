Чехія та Ірландія почали голосування на виборах до Європарламенту

У п’ятницю 7 червня жителі Чехії та Ірландії розпочали голосування на виборах до Європейського парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Чеські депутати змагаються за 21 місце на виборах у п'ятницю і суботу, причому опозиційний рух ANO на чолі з колишнім прем'єр-міністром Андреєм Бабішем, який виступає з критикою європейського мейнстриму, має всі шанси на перемогу.

В Ірландії чільне місце в політичному порядку денному посіло питання міграції. Очікується, що незалежні кандидати, які закликають до посилення міграційного контролю, отримають багато голосів.

Реклама:

В Ірландії немає великої ультраправої партії, здатної консолідувати антиіммігрантські настрої.

Виборці в Ірландії обиратимуть 14 членів Європарламенту.

Імміграційне питання підриває підтримку лівоцентристської Sinn Fein, партії, яка колись була пов'язана з Ірландською республіканською армією і мала всі шанси стати найпопулярнішою партією Ірландії.

Кількість депутатів, які обираються в кожній країні, залежить від кількості населення. Число депутатів, яких обирають у державах ЄС, коливається від шести на Мальті, Кіпрі та в Люксембурзі до 96 у Німеччині.

Голосування вже пройшло у Нідерландах. Там, за даними екзитполу, партія антиукраїнського Герта Вілдерса прийшла другою. Цей результат означає значний успіх для політсили, оскільки вона не мала жодного місця на попередніх виборах до Європарламенту, а тепер їй прогнозують сім.

У четвер 6 червня у ЄС почався чотириденний період голосування на виборах до Європарламенту, що проходять у всіх 27 країнах-членах.

Нещодавній прогноз Politico засвідчив, що після виборів до Європарламенту кількість депутатів від ультраправих партій перевищить кількість депутатів від правоцентристської та проукраїнської Європейської народної партії.

Читайте також про те, які наслідки для України несуть червневі вибори в ЄС.