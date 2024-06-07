Чехия и Ирландия начали голосование на выборах в Европарламент

В пятницу 7 июня жители Чехии и Ирландии начали голосование на выборах в Европейский парламент.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Чешские депутаты борются за 21 место на выборах в пятницу и субботу, причем у оппозиционного движения ANO во главе с бывшим премьер-министром Андреем Бабишем, выступающим с критикой европейского мейнстрима, есть все шансы на победу.

В Ирландии главное место в политической повестке дня занял вопрос миграции. Ожидается, что независимые кандидаты, призывающие к усилению миграционного контроля, получат много голосов.

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В Ирландии нет крупной ультраправой партии, способной консолидировать антииммигрантские настроения.

Избиратели в Ирландии будут выбирать 14 членов Европарламента.

Иммиграционный вопрос подрывает поддержку левоцентристской Sinn Fein, партии, которая когда-то была связана с Ирландской республиканской армией и имела все шансы стать самой популярной партией Ирландии.

Количество депутатов, избираемых в каждой стране, зависит от количества населения. Число депутатов, которых избирают в государствах ЕС, колеблется от шести на Мальте, Кипре и в Люксембурге до 96 в Германии.

Голосование уже прошло в Нидерландах. Там, по данным экзитпола, партия антиукраинского Герта Вилдерса вышла на второе место. Этот результат означает значительный успех для политсилы, поскольку она не имела ни одного места на предыдущих выборах в Европарламент, а теперь ей прогнозируют семь.

В четверг 6 июня в ЕС начинается четырехдневный период голосования на выборах в Европарламент, проходящих во всех 27 странах-членах.

Недавний прогноз Politico показал, что после выборов в Европарламент количество депутатов от ультраправых партий превысит количество депутатов от правоцентристской и проукраинской Европейской народной партии.

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