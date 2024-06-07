У Нідерландах сайти партій зазнали кібератак в день виборів до Європарламенту

Кілька політичних партій у Нідерландах заявили, що їхні сайти зазнали хакерських атак у день виборів до Європарламенту 6 червня, через що у виборців виникли труднощі з отриманням інформації про кандидатів.

Як пише "Європейська правда", про це інформує NOS.

Про кібератаки повідомили Християнсько-демократична партія (CDA), ультраправа Партія свободи (PVV) Герта Вілдерса та "Форум за демократію" (FvD).

"Сьогодні вранці сайт CDA був тимчасово менше доступним через потужну DDoS-атаку. У день виборів ми вважаємо це атакою на вільні, демократичні вибори. Ми повідомляємо про це відповідні органи", – заявили християнські демократи у X (Twitter).

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Лідер FvD Тьєррі Боде у тій же соцмережі заявив, що вся команда працювала "понаднормово, щоб відбити атаку", жартома додавши до свого повідомлення: "Росіяни?".

Як зазначає інформагентство ANP, за цим можуть стояти хакери проросійської мережі Hacknet, яка вказала у Telegram, що вона продовжить атаки на сайти Нідерландів та їхніх партій.

У четвер 6 червня у ЄС почався чотириденний період голосування на виборах до Європарламенту, що проходять у всіх 27 країнах-членах.

Повідомляли, що згідно з екзитполом, коаліція "Ліво-зелених" та лейбористів (GroenLinks-PvdA) з невеликим відривом набрала більшість голосів на виборах до Європарламенту в Нідерландах, хоча найбільший здобуток отримала ультраправа Партія свободи (PVV) Герта Вілдерса.

Нещодавній прогноз Politico засвідчив, що після виборів до Європарламенту кількість депутатів від ультраправих партій перевищить кількість депутатів від правоцентристської та проукраїнської Європейської народної партії.

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