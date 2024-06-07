В Нидерландах сайты партий подверглись кибератакам в день выборов в Европарламент

Несколько политических партий в Нидерландах заявили, что их сайты подверглись хакерским атакам в день выборов в Европарламент 6 июня, из-за чего у избирателей возникли трудности с получением информации о кандидатах.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует NOS.

О кибератаках сообщили Христианско-демократическая партия (CDA), ультраправая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса и "Форум за демократию" (FvD).

"Сегодня утром сайт CDA был временно менее доступным из-за мощной DDoS-атаки. В день выборов мы считаем это атакой на свободные, демократические выборы. Мы сообщаем об этом соответствующие органы", – заявили христианские демократы в X (Twitter).

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Лидер FvD Тьерри Боде в той же соцсети заявил, что вся команда работала "сверхурочно, чтобы отразить атаку", в шутку добавив к своему сообщению: "Русские?".

Как отмечает информагентство ANP, за этим могут стоять хакеры пророссийской сети Hacknet, которая указала в Telegram, что она продолжит атаки на сайты Нидерландов и их партий.

В четверг 6 июня в ЕС начинается четырехдневный период голосования на выборах в Европарламент, проходящих во всех 27 странах-членах.

Сообщалось, что согласно экзитполу, коалиция "Лево-зеленых" и лейбористов (GroenLinks-PvdA) с небольшим отрывом набрала большинство голосов на выборах в Европарламент в Нидерландах, хотя наибольшее достижение получила ультраправая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса.

Недавний прогноз Politico показал, что после выборов в Европарламент количество депутатов от ультраправых партий превысит количество депутатов от правоцентристской и проукраинской Европейской народной партии.

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