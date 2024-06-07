У Латвії порушили справу проти жінки, яка прославляла агресію РФ і воєнні злочини

У латвійському Даугавпілсі розпочали два адміністративні процеси проти жінки за прославляння військової агресії та воєнних злочинів.

Про це повідомили агентству LETA в Державній поліції Латвії, передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Південнолатгальська дільниця поліції отримала інформацію про жінку, яка співала пісню, що прославляла військову агресію і воєнні злочини. Поліцейські, які прибули на місце події, виявили там жінку 1978 року народження.

Розпочато адміністративний процес за використання в громадських місцях символіки, що прославляє військову агресію і військові злочини.

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Через якийсь час поліція отримала інформацію, що та сама жінка розмістила на своїй сторінці у Facebook символіку тоталітарного режиму – серп і молот, а також п'ятикутну зірку з георгіївською стрічкою.

Нагадаємо, у Латвії цього тижня повідомили про інцидент, який трапився вночі 2 червня у Ризі, коли двоє чоловіків зірвали прапор України.

Ще раніше стало відомо, що державна поліція Латвії порушила кримінальну справу проти молодика 2002 року народження за публічну підтримку у центрі Риги воєнних злочинів Росії і прославляння господаря Кремля Владіміра Путіна.

Також латвійська державна поліція затримала двох громадян Латвії, які зірвали український прапор з однієї з будівель у Ризі.