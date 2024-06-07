В Латвии возбудили дело против женщины, прославлявшей агрессию РФ и военные преступления

В латвийском Даугавпилсе начали два административных процесса против женщины за прославление военной агрессии и военных преступлений.

Об этом сообщили агентству LETA в Государственной полиции Латвии, передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Южнолатгальский участок полиции получил информацию о женщине, которая пела песню, прославляющую военную агрессию и военные преступления. Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили женщину 1978 года рождения.

Начат административный процесс за использование в общественных местах символики, прославляющей военную агрессию и военные преступления.

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Через некоторое время полиция получила информацию, что та же женщина разместила на своей странице в Facebook символику тоталитарного режима – серп и молот, а также пятиконечную звезду с георгиевской лентой. По этому инциденту начали второй процесс за использование символики, прославляющей военную агрессию и военные преступления в общественном месте.

Напомним, в Латвии на этой неделе сообщили об инциденте, который произошел ночью 2 июня в Риге, когда двое мужчин сорвали флаг Украины.

Еще ранее стало известно, что государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело против молодого человека 2002 года рождения за публичную поддержку в центре Риги военных преступлений России и прославление хозяина Кремля Владимира Путина.

Также латвийская государственная полиция задержала двух граждан Латвии, которые весной сорвали украинский флаг с одного из зданий в Риге.