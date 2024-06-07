На одному з грецьких островів спалахнула лісова пожежа, евакуюють село

У п'ятницю в регіоні Реста на грецькому острові Хіос спалахнула лісова пожежа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

У районі розгорнуто наземні та повітряні сили пожежогасіння, а жителі села Кариєс отримали повідомлення від служби 112 про необхідність евакуації.

Загалом в операції беруть участь 55 пожежників на 13 автомобілях, а також п'ять літаків і один гелікоптер.

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За даними пожежного департаменту, наразі будинкам нічого не загрожує, а повідомлення про евакуацію за номером 112 було надіслано як запобіжний захід через сильне задимлення поблизу села.

У Греції цьогоріч фіксують рекордно спекотний початок літа.

Температура у вівторок перевищила 39 градусів за Цельсієм у трьох районах Греції, встановивши новий історичний рекорд для першого тижня червня.

Нагадаємо, Греція 7 квітня підвищила рівень загрози через лісові пожежі до другого найвищого.

Греція зафіксувала рекордну середню температуру взимку в 11,8 градуса за Цельсієм, а з початку квітня температура була надзвичайно високою.

Як і в багатьох інших частинах Середземномор’я, минулого літа Греція постраждала від сильної спеки. 20 людей загинули і майже 175 тисяч гектарів землі згоріли у пожежах.