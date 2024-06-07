На одном из греческих островов вспыхнул лесной пожар, эвакуируют деревню

В пятницу в регионе Реста на греческом острове Хиос вспыхнул лесной пожар.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

В районе развернуты наземные и воздушные силы пожаротушения, а жители села Кариес получили сообщение от службы 112 о необходимости эвакуации.

Всего в операции участвуют 55 пожарных на 13 автомобилях, а также пять самолетов и один вертолет.

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По данным пожарного департамента, сейчас домам ничего не угрожает, а сообщение об эвакуации по номеру 112 было отправлено в качестве меры предосторожности из-за сильного задымления вблизи села.

В Греции в этом году фиксируют рекордно жаркое начало лета.

Температура во вторник превысила 39 градусов по Цельсию в трех районах Греции, установив новый исторический рекорд для первой недели июня.

Напомним, Греция 7 апреля повысила уровень угрозы из-за лесных пожаров до второго самого высокого.

Греция зафиксировала рекордную среднюю температуру зимой в 11,8 градуса по Цельсию, а с начала апреля температура была чрезвычайно высокой.

Как и во многих других частях Средиземноморья, прошлым летом Греция пострадала от сильной жары. 20 человек погибли и почти 175 тысяч гектаров земли сгорели в пожарах.