Уряд схвалив розбудову пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною та Польщею

Кабінет міністрів на засіданні 7 червня ухвалив рішення про розбудову прикордонної інфраструктури з Угорщиною та Польщею.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба уряду.

Серед іншого, уряд затвердив угоду з Угорщиною, яка дозволить відкрити пункт пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" для легкового транспорту.

Це також розширить рух транспорту в пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань", зокрема для пасажирських перевезень, вантажних перевезень і порожніх фур.

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Окремим рішенням Кабмін виділив додаткові 222 мільйони гривень для розбудови прикордонної інфраструктури з Польщею та модернізацію пунктів пропуску – зокрема для закупівлі мобільних сканерів.

Напередодні стало відомо про завершення робіт із модернізації пункту пропуску на кордоні зі Словаччиною "Ужгород – Вишнє Нємецьке".

До цього Кабінет міністрів України остаточно затвердив угоду з Румунією про відкриття нового пункту пропуску між населеними пунктами Біла Церква у Закарпатській області та Сігету Мармацієй у Румунії.