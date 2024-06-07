Уряд схвалив розбудову пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною та Польщею
Кабінет міністрів на засіданні 7 червня ухвалив рішення про розбудову прикордонної інфраструктури з Угорщиною та Польщею.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба уряду.
Серед іншого, уряд затвердив угоду з Угорщиною, яка дозволить відкрити пункт пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" для легкового транспорту.
Це також розширить рух транспорту в пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань", зокрема для пасажирських перевезень, вантажних перевезень і порожніх фур.
Окремим рішенням Кабмін виділив додаткові 222 мільйони гривень для розбудови прикордонної інфраструктури з Польщею та модернізацію пунктів пропуску – зокрема для закупівлі мобільних сканерів.
Напередодні стало відомо про завершення робіт із модернізації пункту пропуску на кордоні зі Словаччиною "Ужгород – Вишнє Нємецьке".
До цього Кабінет міністрів України остаточно затвердив угоду з Румунією про відкриття нового пункту пропуску між населеними пунктами Біла Церква у Закарпатській області та Сігету Мармацієй у Румунії.