Правительство одобрило развитие пунктов пропуска на границе с Венгрией и Польшей

Кабинет министров на заседании 7 июня принял решение о развитии пограничной инфраструктуры с Венгрией и Польшей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба правительства.

Среди прочего, правительство утвердило соглашение с Венгрией, которое позволит открыть пункт пропуска "Великая Паладь – Надьгодош" для легкового транспорта.

Это также расширит движение транспорта в пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань", в частности для пассажирских перевозок, грузовых перевозок и пустых фур.

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Отдельным решением Кабмин выделил дополнительные 222 млн грн для развития пограничной инфраструктуры с Польшей и модернизацию пунктов пропуска – в частности для закупки мобильных сканеров.

Накануне стало известно о завершении работ по модернизации пункта пропуска на границе со Словакией "Ужгород – Вышне Немецке".

До этого Кабинет министров Украины окончательно утвердил соглашение с Румынией об открытии нового пункта пропуска между населенными пунктами Белая Церковь в Закарпатской области и Сигету Мармацией в Румынии.