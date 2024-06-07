Немецкий суд запретил правым митинг в Мангейме, где смертельно ранили полицейского

Административный суд немецкой земли Баден Вюртемберг запретил ультраправой партии "Альтернатива для Германии" митинговать на рыночной площади Мангейма, где неделю назад смертельно ранили полицейского.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Высший административный суд юго-западной земли сегодня удовлетворил жалобу города Мангейм на решение административного суда Карлсруэ, который дал зеленый свет для проведения демонстрации на месте преступления. Демонстрация запланирована на 18:00 и теперь может состояться на площади Парадеплац, неподалеку от рыночной площади.

Неделей ранее 25-летний афганец ранил ножом пятерых участников митинга антиисламского движения Pax Europa и полицейского. Позже 29-летний офицер Рувен Лор скончался от полученных ранений.

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По словам регионального лидера Маркуса Фройнмайера, "АдГ" хочет провести демонстрацию за два дня до европейских выборов в месте, где "исламистский террор якобы нанес удар", чтобы "послать четкий политический сигнал всей республике".

Город пытался предотвратить это, запретив митинги и собрания на рыночной площади и объявив площадь местом памяти погибшего полицейского до 16 июня.

Пятница в Мангейме была посвящена памяти Рувена Лора – с минутой молчания, возложением венка и митингами. Многие политики приехали в Мангейм специально для этого, в том числе федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

В Мангейме произошло еще одно нападение с ножом, во вторник вечером пострадал политик "Альтернативы для Германии".