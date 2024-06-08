Глава МЗС Британії став жертвою пранкера, який вдавав із себе Порошенка

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон став жертвою розіграшу, коли йому зателефонували і представилися колишнім президентом України Петром Порошенком.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Times.

Девід Кемерон обмінявся повідомленнями і провів відеодзвінок з самозванцем, який видавав себе за Петра Порошенка.

Однак у Кемерона швидко виникли "підозри", коли його почали розпитувати про контактні дані інших людей, заявили в Міністерстві закордонних справ.

Реклама:

У сьогоднішній заяві відомства йдеться: "Відбувся обмін кількома текстовими повідомленнями, після чого відбувся короткий відеодзвінок між міністром закордонних справ і людиною, яка вдавала з себе Петра Порошенка, колишнього президента України".

"Хоча відеодзвінок, очевидно, видавався таким, що відбувається з Порошенком, після розмови у міністра закордонних справ виникли підозри", – заявили в МЗС.

Короткий дзвінок відбувся "останніми днями", але в МЗС не уточнили, хто стоїть за цією містифікацією і як вони змогли зв'язатися з Кемероном напряму.

Відомство заявило, що оприлюднило подробиці розмови через побоювання, що нею можуть "маніпулювати".

"Маніпуляції в інформаційному середовищі стають все більш поширеними. Шкодуючи про свою помилку, міністр закордонних справ вважає важливим привернути увагу до такої поведінки і посилити зусилля з протидії використанню дезінформації", – йдеться в повідомленні.

Петро Порошенко був президентом України з 2014 по 2019 рік.

Під час перебування на посаді прем'єр-міністра Девід Кемерон неодноразово мав справу з українським лідером, зокрема зустрічався з ним на міжнародних самітах.

Це не перший випадок, коли Кемерон став жертвою розіграшу.

У 2015 році Даунінг-стріт була змушена переглянути процедури безпеки після того, як йому зателефонував фальшивий абонент, коли він був прем'єр-міністром.

Абонент назвався Робертом Ханніганом, який на той час був директором урядового агентства з моніторингу GCHQ.

Кемерон припинив розмову, коли стало зрозуміло, що це був розіграш і ніякої конфіденційної інформації не було розкрито.

Нагадаємо, Федеральне міністерство економіки Німеччини у грудні підтвердило, що його очільник, віцепрем’єр Роберт Габек говорив телефоном із російськими пранкерами на прізвиська Вован і Лексус.

Владімір Кузнєцов та Алєксєй Столяров, більше відомі як пранкери Лексус і Вован, телефонують відомим західним посадовцям під несправжніми іменами, використовуючи штучний інтелект. Серед їхніх останніх жертв – прем'єрка Італії Джорджія Мелоні й колишній прем'єр Латвії Кріш'яніс Каріньш.