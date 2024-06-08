Глава МИД Британии стал жертвой пранкера, который изображал из себя Порошенко

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон стал жертвой розыгрыша, когда ему позвонили и представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Times.

Дэвид Кэмерон обменялся сообщениями и провел видеозвонок с самозванцем, который выдавал себя за Петра Порошенко.

Однако у Кэмерона быстро возникли "подозрения", когда его начали расспрашивать о контактных данных других людей, заявили в Министерстве иностранных дел.

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В сегодняшнем заявлении ведомства говорится: "Состоялся обмен несколькими текстовыми сообщениями, после чего состоялся короткий видеозвонок между министром иностранных дел и человеком, который изображал из себя Петра Порошенко, бывшего президента Украины".

"Хотя видеозвонок, очевидно, казался происходящим с Порошенко, после разговора у министра иностранных дел возникли подозрения", – заявили в МИД.

Короткий звонок состоялся "в последние дни", но в МИД не уточнили, кто стоит за этой мистификацией и как они смогли связаться с Кэмероном напрямую.

Ведомство заявило, что обнародовало подробности разговора из-за опасений, что им могут "манипулировать".

"Манипуляции в информационной среде становятся все более распространенными. Сожалея о своей ошибке, министр иностранных дел считает важным привлечь внимание к такому поведению и усилить усилия по противодействию использованию дезинформации", – говорится в сообщении.

Петр Порошенко был президентом Украины с 2014 по 2019 год.

Во время пребывания на посту премьер-министра Дэвид Кэмерон неоднократно имел дело с украинским лидером, в частности встречался с ним на международных саммитах.

Это не первый случай, когда Кэмерон стал жертвой розыгрыша.

В 2015 году Даунинг-стрит была вынуждена пересмотреть процедуры безопасности после того, как ему позвонил фальшивый абонент, когда он был премьер-министром.

Абонент назвался Робертом Ханниганом, который в то время был директором правительственного агентства по мониторингу GCHQ.

Кэмерон прекратил разговор, когда стало понятно, что это был розыгрыш и никакой конфиденциальной информации не было раскрыто.

Напомним, Федеральное министерство экономики Германии в декабре подтвердило, что его глава, вице-премьер Роберт Габек говорил по телефону с российскими пранкерами по прозвищу Вован и Лексус.

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, больше известные как пранкеры Лексус и Вован, звонят известным западным чиновникам под ненастоящими именами, используя искусственный интеллект. Среди их последних жертв – премьер Италии Джорджия Мелони и бывший премьер Латвии Кришьянис Кариньш.