Російські пранкери поговорили з віцепрем’єром Німеччини

Федеральне міністерство економіки Німеччини у вівторок підтвердило, що його очільник, віцепрем’єр Роберт Габек говорив телефоном із російськими пранкерами на прізвиська Вован і Лексус.

Про це відомство сказало в коментарі агентству DPA, повідомляє "Європейська правда".

У Мінекономіки Німеччини сказали, що співрозмовник Хабека назвався представником Африканського союзу, а міністр не озвучив інформацію, пов'язану з безпекою або конфіденційними даними.

Крім того, дзвінок "кілька разів переривався через технічні проблеми з лінією, тож зв'язної розмови не вийшло", а опублікований пранкерами запис є "компіляцією", тому що міністр не пригадує ані питань, ані тону, в якому їх озвучили, йдеться в коментарі.

На записі, серед іншого, Хабек пояснює англійською мовою, що Україні слід допомогти експортувати зерно попри атаки РФ; заручитись підтримкою країн Африки, які можуть тиснути на Путіна; і що війна проти України може розтягнутись на роки.

У Міністерстві економіки Німеччини додали, що після дзвінка німецькі спецслужби попередили про можливість пранків, і посилили заходи безпеки на подібні випадки.

Владімір Кузнєцов та Алєксєй Столяров, більше відомі як пранкери Лексус і Вован, телефонують відомим західним посадовцям під несправжніми іменами, використовуючи штучний інтелект. Серед їхніх останніх жертв – прем'єрка Італії Джорджія Мелоні й колишній прем'єр Латвії Кріш'яніс Каріньш.

Минулого року Лексус і Вован визнали, що отримують гроші від "Газпрому" – державної російської компанії.