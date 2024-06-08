Глава МИД ожидает, что конференция, дающая старт переговорам о вступлении в ЕС, состоится 25 июня

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о предварительных планах по проведению межправительственной конференции, которую считают началом вступительных переговоров в ЕС, 25 июня в Люксембурге.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Укринформу.

Министр отметил, что Украина выполнила семь рекомендаций Еврокомиссии, что является основанием для принятия Советом ЕС рамки на переговоры о членстве Украины в ЕС.

"Как свидетельствуют результаты внутренних переговоров в Евросоюзе и диалога Украина-ЕС, одобрение переговорной рамки и проведение Первой межправительственной конференции, которой должны начаться переговоры о вступлении, выглядят вполне достижимыми уже в июне, при Бельгийском председательстве. Если, конечно, не произойдет какой-то форс-мажор", – отметил Кулеба.

Реклама:

По его словам, предварительно запланировано, что первые межправительственные конференции с Украиной и Молдовой состоятся 25 июня в Люксембурге, после заседания Совета ЕС по общим вопросам.

"Сначала с Украиной, потом с Молдовой. Они будут проходить на уровне министров по европейским делам государств-членов с участием представителей Еврокомиссии на уровне комиссара Оливера Варгеи", – уточнил министр.

Сообщалось, что 7 июня Еврокомиссия подтвердила, что предоставила положительную устную оценку прогресса евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы, изложенных в ноябрьском отчете о расширении ЕС.

В то же время, по данным СМИ, постоянные представители стран-членов Европейского Союза снова не смогли принять решение относительно рекомендаций Европейской комиссии начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной, поскольку Венгрия выступила с возражениями.

По словам другого высокопоставленного дипломата, Венгрия "выступила с такими же разглагольствованиями, как и в прошлый раз, о недостаточном прогрессе, сделанном Украиной в отношении национальных меньшинств".

В правительстве Германии недавно заявили, что Украина выполнила требования по реформам, необходимым для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

Читайте также: Киеву готовят албанский путь в ЕС. Детали решения о формате вступительных переговоров с Украиной.