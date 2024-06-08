Єрмак у Ватикані розповів Папі про філософію "формули миру"

Папа Римський Франциск прийняв у Ватикані главу Офісу президента України Андрія Єрмака.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Єрмак написав у X (Twitter).

За словами глави ОП, зустріч відбулася під час його робочого візиту до Італії.

"Це була важлива розмова, під час якої я поінформував його Святість про філософію формули миру президента Володимира Зеленського, розповів, чому виключно формула пропонує шлях до справедливого миру", – написав Єрмак.

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Співрозмовники також говорили про підготовку до Глобального Саміту миру, який відбудеться в Швейцарії.

"Особливу увагу приділили питанню повернення українських дітей, які були примусово вивезені з країни", – розповів Єрмак.

Глава ОП під час візиту до Ватикану також провів зустріч з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П’єтро Пароліном.

"Обговорили участь кардинала у Глобальному саміті миру та роль Святого Престолу у реалізації гуманітарних пунктів формули миру", – написав він.

Голова Федеральної ради Швейцарії Віола Амгерд у травні заявила, що запрошення на Глобальний саміт миру отримав зокрема Папа Римський Франциск.

Найбільший резонанс і критику раніше спричинили слова Папи Римського, що Україна повинна мати "відвагу білого прапора" і бути готовою вести переговори. У подальшому коментарі представник Ватикану зазначив, що заява понтифіка не була закликом до капітуляції України.

Згодом у Ватикані, коментуючи слова Папи, визнали, що перші кроки для перемовин про мир має зробити Кремль.