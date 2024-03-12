У Ватикані визнали, що перші кроки для потенційних перемовин про мир має зробити Кремль
Держсекретар Ватикану П’єтро Паролін прокоментував скандальні слова Папи Римського із закликом до України "мати мужність білого прапора", визнавши, що перший крок має зробити країна-агресор.
Як повідомляє "Європейська правда", його коментар наводить Corriere.
Пароліна, який є близьким помічником понтифіка і очолює дипломатію Святого Престолу, запитали, чому Папа звертався лише до однієї сторони – України, при тому, що вона зазнала нападу.
Він у відповідь нагадав про заяву Франциска I від 25 лютого, нагадавши, що там понтифік висловився за "створення умов для дипломатичного рішення, що забезпечило би справедливий і тривалий мир".
"У цьому сенсі очевидно, що створення таких умов не залежить від лише однієї сторони, а від обох, і перша умова, на мою думку, – це саме припинення агресії", – сказав П’єтро Паролін.
Він акцентував, що Папа казав про "хоробрість вести переговори", і це не означає заклик до капітуляції.
"Святий Престол дотримується цієї лінії і продовжує закликати до перемир’я. І агресори мають бути тими, хто припиняє вогонь і відкриває можливість для переговорів. Святий Отець пояснює, що готовність до перемовин – це не слабкість, а сила, це не про те, щоб здатися, а про мужність. І він каже нам, що ми маємо більше цінувати людські життя, сотні тисяч людських життів, які стали жертвою цієї війни у серці Європи", – сказав кардинал Паролін.
Він додав, що цей заклик актуальний і стосовно війни в Україні, і стосовно Близького Сходу та інших воєн у світі.
На питання, чи бачать у Ватикані шанси на дипломатичну розв’язку в Україні, кардинал відповів ствердно.
"Оскільки йдеться про рішення, що залежать від людської волі, завжди залишається можливість для дипломатичного рішення. Війна, розв’язана проти України – це не наслідок якогось неконтрольованого стихійного лиха, а виключно акт людської волі. І та сама людська воля, яка спричинила цю трагедію, має можливість – і відповідальність – зробити кроки для того, щоб покласти цьому край і створити шлях до дипломатичного рішення", – сказав П’єтро Паролін.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск, говорячи про війну, сказав, що Україна повинна мати "відвагу білого прапора" і бути готовою вести переговори. У подальшому коментарі представник Ватикану зазначив, що заява понтифіка не була закликом до капітуляції України.
Його слова викликали широкий резонанс і багато критичних коментарів.
Так, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Папі слід було б звернутися із закликом до президента РФ Владіміра Путіна щодо виведення окупаційних військ з України. Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань зауважив, що мир "в руках однієї людини" – президента Росії, тому що війна почалася і триває через нього.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів Папі Римському, що прапор України – не білий, а синьо-жовтий.